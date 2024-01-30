В МИД Венгрии назвали условие для назначения встречи Орбана и Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что до встречи между премьер-министром Венгрии и президентом Украины остался "долгий путь", и что она состоится после выполнения Киевом условий Будапешта.

Об этом Сийярто сказал на брифинге во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сийярто выступил с заявлением на следующий день после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой ОПУ Андреем Ермаком в Ужгороде. Венгерский министр отметил: если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.

Другой чиновник венгерского МИД – госсекретарь Тамаш Менцер, которого цитирует венгерский портал Hirado, – также заявил, что премьер-министр Венгрии и президент Украины должны встретиться, когда отношения войдут в новую фазу.

Он сказал, что если будет назначена дата встречи, это будет означать, что закарпатские венгры получили свои права обратно.

Сийярто также подтвердил изменение позиции венгерского правительства и заявил, что Будапешт открыт для использования бюджета Европейского Союза для предложенного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, если он будет пересматриваться ежегодно и потребует единодушия стран-членов.

Глава МИД Украины на пресс-конференции по итогам переговоров с Сийярто заявил, что они были откровенными, но конструктивными.

Он, в частности, сказал, что украинская сторона настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией по правам нацменьшинств и специальная комиссия под эгидой МИД через 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

В свою очередь Сийярто заявил, что Будапешт хочет возвращения для венгерского меньшинства Закарпатья прав, которые оно имело до 2015 года.

О деталях договоренностей с Венгрией смотрите видеоанализ "ЕвроПравды".

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