Макрон: Европа должна быть готова компенсировать ослабевшую поддержку Украины со стороны США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова больше вкладываться в помощь Украине, на случай, если поддержка со стороны США ослабнет.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом Макрон сказал во время визита в Швецию на совместном брифинге со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

Эмманюэль Макрон сказал, что европейские страны должны быть готовы поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе" и компенсировать уменьшение американской помощи, если так произойдет.

"Мы должны так спланировать свои действия, чтобы если бы США сделали суверенный выбор и приостановили помощь или уменьшили ее, то это не повлияло бы на ситуацию на месте", – отметил президент Франции.

Напомним, госсекретарь США заявил, что приостановление поставок американской помощи Украине из-за продолжающихся споров в Конгрессе уже в определенной степени ощутимо на поле боя.

По данным СМИ, ключевые помощники президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности для украинских сил.