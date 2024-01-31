Россия заявила о своей победе в иске Украины в Суде ООН по двум конвенциям

Министерство иностранных дел России прокомментировало решение Международного суда ООН 31 января по иску Украины о нарушении конвенций о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении российский МИД утверждает, что Международный суд ООН "не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а также отрицает, что "ДНР" и "ЛНР" являются террористическими организациями.

В то же время там "с удивлением встретили вывод Суда" о нарушении Россией обязательства по конвенции о финансировании терроризма в двух случаях, где, как говорит МИД РФ, нет "признаков как "терроризма", так и его "финансирования".

В похожем ключе внешнеполитическое ведомство России высказалось и относительно заключения Международного суда ООН по конвенции о ликвидации форм расовой дискриминации, утверждая, что "дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет".

А установленный судом факт ограничения преподавания украинского в школах МИД России назвал "достаточно спорным суждением", потому что, мол, "выбор крымчан учиться на русском языке был сугубо добровольным".

Отдельно там отметили, что Суд ООН отклонил все требования Украины о взыскании с России компенсаций.

Напомним, иск Украины против РФ касался нарушения двух международных конвенций – о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. О сути иска подробно читайте в статье: Суд ООН вынес первое решение против Кремля.

Также смотрите видео "ЕвроПравды" с разбором решения суда.