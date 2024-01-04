Зачем пророссийский олигарх возвращается в грузинскую политику

Последние дни 2023 года в Грузии отметились сенсационной новостью – о своем возвращении в политику заявил основатель партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Все дело в том, что перед грузинской властью встали вызовы настолько серьезные, что она нуждалась в таком возвращении.

Подробнее – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Путь в ЕС и к России одновременно: зачем теневой лидер Грузии возвращается в политику.

2023 год стал историческим для Грузии – несмотря на прогнозы скептиков, южнокавказская страна все же получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Причем этот статус был предоставлен Тбилиси не столько благодаря усилиям грузинских властей, сколько наоборот. После этого возможностей у грузинских властей для маневрирования между Евросоюзом и Россией становится все меньше.

В 2024 году Грузию ждет полная политическая перезагрузка.

Осенью в стране должны пройти парламентские выборы, после которых вступят в силу конституционные изменения, касающиеся процедуры избрания президента.

Благодаря этим изменениям каденция Саломе Зурабишвили получилась несколько длиннее, чем должна была быть – не пять лет, а шесть. Это было необходимо для того, чтобы полномочия избирать президента получила новая каденция парламента.

Еще одна особенность: впервые парламентские выборы будут проходить не по смешанной системе, как было до сих пор, а исключительно по пропорциональной.

Отказ от "мажоритарки" существенно увеличивает вызовы для партии власти. В частности, на парламентских выборах 2020 года "Грузинская мечта" не получила большинства по пропорциональной системе, но без проблем получила необходимые мандаты от мажоритарщиков, где имела стопроцентный успех.

В такой ситуации возвращение к партийному рулю ее фактического лидера Бидзины Иванишвили может выглядеть как логичный шаг. Однако причиной возвращения Иванишвили точно не является необходимость усиления перед выборами, потому что у оппозиции проблем гораздо больше.

Проблемы могут возникнуть в совсем другой сфере.

Евросоюз показал, что готов открыть двери для Грузии. Но готовы ли грузинские власти заходить в эти двери?

В прошлом году отношения между Москвой и Тбилиси претерпели настоящий ренессанс. В Кремле высоко оценили отказ Грузии присоединяться к западным санкциям и пошли навстречу по ряду направлений.

Впрочем, все имеет свою цену, и объятия РФ могут дорого стоить Грузии.

Если раньше в России хотя бы на уровне публичных заявлений утверждали, что не видят ничего опасного для себя в интеграции постсоветских стран в ЕС, то теперь эти формальности отбросили. В РФ не скрывают, что рассматривают Евросоюз как враждебное образование, так же, как и НАТО.

А соответственно, рассматривают сближение других стран с ЕС как угрозу для себя.

Именно поэтому одна из самых распространенных среди грузинской оппозиции версий причины возвращения Иванишвили в политику – требование РФ гарантировать, что Грузия не сделает следующий шаг в сторону ЕС.

С другой стороны, возможностей обвинять Евросоюз у грузинских властей стало меньше – после предоставления кандидатского статуса разговоры о том, что в ЕС предвзято относятся к Грузии, вряд ли сработают.

А вместе с тем отказ в открытии переговоров о вступлении почти наверняка вызовет массовые протесты – граждане Грузии не согласятся отказаться от европейской мечты, особенно в ситуации, когда ее реализация выглядит столь вероятной.

К таким протестам готовятся и в РФ – в последние годы в Грузии стремительно развивается антизападное и пророссийское движение Alt-Info, участники которого уже отметились массовым сжиганием флагов ЕС.

В конце концов, кризисная ситуация может наступить для грузинских властей гораздо раньше.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Путь в ЕС и к России одновременно: зачем теневой лидер Грузии возвращается в политику.