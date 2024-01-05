Разведка Британии оценила изменения на фронте за последнюю неделю

В течение последней недели наземные боевые действия в Украине продолжали характеризоваться или статичной линией фронта, или очень постепенным, локальным продвижением российских войск на ключевых участках.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне 5 января, сообщает "Европейская правда".

Вблизи Купянска Западная группа российских войск продолжает проводить широкомасштабную, но безрезультатную наступательную операцию.

На севере Донецкой области Украина удерживает стабильную линию фронта, несмотря на мелкомасштабные российские атаки вокруг Бахмута.

В центральной части Донецкой области за Авдеевку до сих пор идут ожесточенные бои, тогда как российские войска в конце декабря 2023 года закрепили достижения в районе Марьинки, что позволило им наконец продвинуться к западной окраине города после девяти лет боев в этой местности.

На юге Украины российские воздушно-десантные войска, скорее всего, достигли минимального прогресса в новой попытке вытеснить украинский плацдарм на восточном берегу Днепра в районе села Крынки.

В одном из последних обзоров разведка Британии спрогнозировала, что с текущими темпами российских потерь личного состава в Украине к 2025 году общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч.

Британская разведка также рассказала о роли специальной "охранной" структуры, созданной властями Москвы по указанию из Кремля.