Сейм Латвии легализовал зарегистрированные партнерства

Сейм Латвии в четверг окончательно одобрил пакет законопроектов, с помощью которых планируется ввести в стране институт партнерства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За внесение поправок в законодательство проголосовали 53 депутата, 43 высказались против, еще один депутат не голосовал.

Согласно принятым документам, с 1 января 2024 года в Латвии два человека любого пола, которые находятся в близких отношениях, ведут совместное хозяйство, не являются одновременно родственниками по прямой линии или супругами, смогут юридически заключить у нотариуса партнерские отношения.

Чтобы не вызвать отторжение консервативной части общества, авторы законопроекта неоднократно подчеркивали, что предлагаемая форма партнерства ориентирована не только на однополые пары, но и на всех людей, независимо от пола или сексуальной ориентации, которые по какой-то причине не могут или не хотят вступить в официальный брак, но нуждаются в юридическом оформлении своих отношений.

Единственная поправка, которую Сейм принял к сведению при обсуждении законопроектов, – предложение внести в документ фразу "партнерство не приравнивается к браку", которая призвана успокоить сторонников традиционных ценностей.

Чтобы заключить партнерство, двое совершеннолетних людей должны будут вместе прийти к присяжному нотариусу.

Паре будет выдаваться нотариальный акт о заключении партнерства. В этом акте подтверждается готовность сторон вести совместное хозяйство, поддерживать друг друга и заботиться друг о друге.

Зарегистрированные партнеры получают возможность принимать решения, связанные с лечением второго из них, когда человек в состоянии, в котором не может самостоятельно позаботиться о себе или принять решение; получают налоговые льготы в случае взаимных подарков или займов, получают ряд социальных гарантий (например, право получить невыплаченную партнеру пенсию после его смерти).

К зарегистрированным партнерам важных госслужащих будут применяться такие же правила, касающиеся конфликта интересов, которые предусмотрены для родственников.

Напомним, в Румынии предложили частично признать "иностранные" однополые браки.

В Эстонии в начале 2023 года однополым парам, которые заключили договор о сожительстве, позволили брать общую фамилию.