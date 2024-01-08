Швеция уже объявила об отправке войск в Латвию, хотя еще не является членом НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в понедельник, 8 января, объявил о намерениях дислоцировать в Латвии контингент шведских военных в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга – несмотря на то, что Стокгольм еще не является полноценным членом Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagens Nyheter.

Во время выступления на национальной конференции по вопросам безопасности и общества в городе Селен Кристерссон объявил, что шведский вооруженный контингент будет развернут в Латвии с 2025 года.

"Цель правительства заключается в том, чтобы Швеция приняла участие батальоном в сокращенном составе в силах под руководством Канады в Латвии", – уточнил он, говоря о контингенте НАТО, который в Латвии возглавляют канадские силы.

По данным военных источников Dagens Nyheter, шведское подразделение будет состоять из батальона численностью 800 солдат. Они будут частью группы усиленного передового присутствия (EFP) НАТО в Латвии, в рамках которой страны Альянса на короткое время размещают свои войска в странах восточного фланга.

Газета добавляет, что в состав шведского контингента, вероятно, войдут бронетранспортеры, боевые машины CV 90 и, возможно, также танки Leopard. Так как силы EFP в Латвии сейчас насчитывают до 2000 солдат из десяти стран НАТО, шведский вклад будет значительным.

Объявление премьера Швеции, очевидно, отражает уверенность Стокгольма в том, что до конца 2024 года страна получит полноправное членство в НАТО. По состоянию на сейчас его не одобрили две страны – Турция и Венгрия.

Существует и историческая причина, почему Швеция направляет войска именно в Латвию. Когда страны Балтии восстановили свою независимость в 1990-х годах, их поддержали северные соседи. Швеция сосредоточилась на военной поддержке Латвии, тогда как Финляндия поддерживала Эстонию, а Дания – Литву.

Напомним, летом 2023 года Латвия и Канада подписали соглашение об удвоении количества канадских солдат, дислоцированных в Латвии.