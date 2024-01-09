FT: В ЕС видят экс-премьера Италии на посту главы Евросовета

В ЕС видят основным кандидатом на пост президента Европейского совета бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

То, что Драги будет рассматриваться как ключевой кандидат, первым прогнозировал Сергей Сидоренко в статье для "Европейской правды". По словам собеседников Financial Times, Драги действительно имеет все шансы стать преемником нынешнего председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Кроме того, в ЕС предполагают, что в ближайшее время на эту должность появятся другие кандидаты.

Как отмечает издание, трудно предсказать, как будут развиваться события с соглашениями по замещению высших должностей в ЕС, поскольку это также зависит от результатов общеевропейских выборов.

В то же время источник, близкий к Драги, заявил, что он не претендует ни на одну из руководящих ролей в ЕС.

В публикации говорится, что срочность поиска преемника Мишеля частично вызвана возможностью того, что Европейский совет может временно возглавить венгерский премьер Виктор Орбан, чья страна будет председательствовать в Совете ЕС, если не удастся согласовать кандидатуру до того, как Мишель покинет пост.

Издание отмечает, что у лидеров ЕС также есть возможность назначить временного кандидата, чтобы не допустить Орбана. Однако, по словам одного из чиновников, Драги вряд ли согласится на временную роль.

Среди других кандидатов на должность председателя Европейского совета – нынешние премьер-министры Испании Педро Санчес и Дании Метте Фредериксен.

В отличие от Драги, оба лидера связаны с крупными европейскими политическими партиями, что является важным фактором при назначениях в ЕС.

Отсутствие партийной принадлежности у Драги "повредит ему", сказал дипломат ЕС.

Кроме того, в материале отмечается, что страны-члены ЕС из Центральной и Восточной Европы уже давно жалуются на то, что руководящие должности слишком часто получают западноевропейцы.

Напомним, на выходных президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.

Если это произойдет, и лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

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