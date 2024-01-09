Латвия впервые разместит на своей авиабазе самолеты НАТО, патрулирующие страны Балтии

Латвия со вторника, 9 января, постепенно перенимает на себя миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Латвии, информирует "Европейская правда".

Латвия будет выполнять миссию, пока продолжаются ремонтные работы на базе ВВС Эстонии в Эмари.

Немецкие войска и военные самолеты вскоре прибудут в Латвию, чтобы начать испытательные полеты.

Начиная с 1 марта, авиабаза Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде на ротационной основе будет выполнять миссию в течение девяти месяцев.

С 2004 года патрулирование осуществляется с авиабазы Шяуляй в Литве, а с 2014 года миссия также осуществляется с авиабазы Эмари в Эстонии.

Это впервые операции миссии будут реализоваться из Латвии.

Накануне Швеция объявила о намерениях дислоцировать в Латвии контингент шведских военных в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга – несмотря на то, что Стокгольм еще не является полноценным членом Альянса.

Напомним, летом 2023 года Латвия и Канада подписали соглашение об удвоении количества канадских солдат, дислоцированных в Латвии.