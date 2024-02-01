Орбан доволен решением саммита о 50 млрд евро: Венгерские деньги не пойдут Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан утверждает, что на саммите ЕС 1 февраля добился выполнения своих требований в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи на 50 млрд евро.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в его сообщении в Twitter (X) и обнародованном им видеоролике.

"Миссия выполнена. Средства Венгрии не окажутся в Украине, и у нас есть механизм контроля в конце первого и второго года. Наша позиция по поводу войны в Украине остается неизменной: нужно прекращение огня и мирные переговоры", – написал Орбан.

Он также напомнил, что в декабре саммит ЕС не смог найти решение "двух венгерских проблем", поэтому он не дал согласия на помощь Украине.

"Мы боялись, что средства из фондов ЕС, предназначенные венграм и заблокированные Еврокомиссией, рано или поздно окажутся в Украине. И мы боялись, что ресурсы будут предоставляться Украине бесконтрольно на длительный период", – заявил Орбан, добавив, что принятое решение предусматривает необходимый контроль и гарантию, что венгерские средства не пойдут Украине.

Венгерский премьер утверждает, что принял это предложение "после долгих переговоров".

Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что согласно договоренности ЕС о 50 млрд евро для Украины Венгрия не добилась условия, чтобы выплату средств на каждый последующий год дополнительно согласовывали.