Обязанности президента Венгрии временно будет исполнять спикер парламента

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер временно будет исполнять обязанности президента после отставки Каталин Новак с должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Согласно законам страны, Новак должна письменно уведомить парламент о своей отставке, ее мандат закончится только тогда, когда депутаты проголосуют за это решение.

Это означает, что Новак формально будет оставаться президентом до голосования в парламенте. Весенняя сессия парламента должна начаться 26 февраля.

Пока неизвестно, будет ли созвано внеочередное заседание на более раннюю дату после сегодняшнего объявления.

Согласно закону, парламент имеет пятнадцать дней, чтобы обратиться к президенту с просьбой пересмотреть свое решение. Однако издание отмечает, что такой шаг маловероятен.

Новый президент должен быть избран парламентом в течение 30 дней после окончания срока полномочий предыдущего.

Глава парламента Ласло Кёвер назначит выборы, и новый президент вступит в должность на восьмой день после объявления результатов выборов, вероятно, во второй половине марта.

К тому времени обязанности и полномочия президента Венгрии будет исполнять спикер парламента Кёвера.

Кёвер не будет новичком на этой должности. В 2012 году он более месяца исполнял президентские обязанности после отставки Пала Шмитта.

Накануне Каталин Новак объявила о намерении уйти с поста президента Венгрии после того, как ее решение о помиловании мужа, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме вызвало огромный общественный резонанс.

Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

Оппозиционные партии Венгрии после этого потребовали отставки Новак.

В пятницу по меньшей мере тысяча человек вышла на протест в Будапеште, требуя отставки Новак из-за ее решения помиловать мужчину, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.