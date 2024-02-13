В Польше прокуратура начала расследовать инцидент с рассыпанным украинским зерном

В Польше Хелмская районная прокуратура начала расследование по факту инцидента с рассыпанным зерном из украинских грузовиков перед пунктом пропуска Дорогуск на границе с Украиной.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Расследование проводится по факту уничтожения имущества и нарушения таможенной безопасности.

За такие правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

"Мы допрашиваем свидетелей, изымаем записи с камер видеонаблюдения и документацию трех транспортных средств", – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Агнешка Кенпка.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что виновные в этом должны быть привлечены к ответственности.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном.