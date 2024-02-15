Министр финансов США обсудила с европейскими лидерами конфискацию активов РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в течение последних дней обсуждала с европейскими лидерами потенциальную конфискацию российских активов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Все, кто участвовал в этих разговорах, видят потенциальную выгоду в том, чтобы найти законный способ, как на национальном, так и на международном уровне, использовать экономическую ценность этих активов на постоянной основе для оказания поддержки Украине", – сказала Йеллен журналистам в Детройте.

В понедельник министр финансов пообедала в Вашингтоне с президентом Европейского центробанка Кристин Лагард, а на прошлой неделе встретилась с канцлером Германии Олафом Шольцем вместе с президентом Джо Байденом.

И ЕЦБ, и Германия ранее выразили обеспокоенность по поводу конфискации российских активов.

Отвечая на вопрос, выразили ли Шольц или Лагард готовность к конфискации замороженных активов, Йеллен сказала, что не готова раскрывать детали переговоров.

"Это темы, которые я обсуждала. Я не собираюсь детализировать частные разговоры, но все мы признаем, что постоянная, целенаправленная поддержка Украины крайне важна... Существует целый ряд рисков и потенциальных негативных последствий, и мы очень тщательно изучаем их и думаем, как их можно смягчить", – сказала она.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Совета Евросоюза, которое приближает создание механизма по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Напомним, Совет ЕС 12 февраля решил, что депозитарии, которые владеют замороженными активами Центробанка РФ на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать сверхприбыли с их использования и хранить их на отдельном счете.

Это решение стало первым шагом для создания механизма передачи этих сверхприбылей в пользу Украины.

По официальным данным, в результате санкций против России на территории ЕС, Австралии и стран "Группы семи" были обездвижены около 260 млрд евро активов Центробанка РФ, причем на ЕС приходятся более двух третей суммы.

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