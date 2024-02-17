Зеленский в Мюнхене - Западу: Наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью оружия

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля снова призвал западные государства увеличить военную помощь Украине, отметив, что Киев уже доказал способность побеждать РФ на поле боя.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, украинцы на поле боя уже "доказали, что мы можем заставлять Россию отступать" и этим разрушили "ключевой российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне".

"Мы можем вернуть нашу землю, и Путин может проиграть. И это уже происходило более одного раза на поле боя. Наши действия ограничиваются лишь достаточностью и дальностью наших средств поражения. Но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает", – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений, в частности артиллерии и средств дальнего поражения, "позволяет Путину адаптироваться к нынешней интенсивности боевых действий".

"Это самоослабление демократий подрывает наши общие результаты", – подытожил Зеленский.

Как известно, в США уже несколько месяцев не могут принять пакет с дополнительным финансированием для Украины, из-за чего новая американская военная помощь Киеву не поступает.

Кильский институт мировой экономики, оценивающий военную поддержку Украины международными партнерами, считает, что Европа должна будет удвоить нынешний уровень и темпы оказания помощи Киеву в сфере вооружений, чтобы потенциально заменить поддержку США в этом году.

Между тем, президент Владимир Зеленский продолжает рассчитывать на принятие положительного решения в Конгрессе США относительно дальнейшей поддержки Украины.