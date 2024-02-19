Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что Россия может осуществить внезапное нападение на страны НАТО.

Об этом литовский министр заявил в интервью ZDF, сообщает "Европейская правда".

"Самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Мы надеемся, что Россию могут остановить украинцы, далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы. Но реальность такова, что Россия может мобилизовать еще 400 тысяч военных. Они производят новые танки и новое оружие. У нас очень агрессивный сосед, который намерен испытать НАТО. Мы должны подготовиться к этому", – сказал он.

По словам главы литовского МИД, Запад не должен ждать "второго Перл-Харбора".

"Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна будет фактически атакована Россией – на юге, севере, востоке и западе. Потому что у России есть такая возможность. Вся наша безопасность взаимосвязана – если Литва в опасности, то и другие части Европы также. Мы должны защищаться вместе", – подчеркнул Ландсбергис.

В связи с подобными угрозами он настоятельно призвал к дальнейшей военной помощи Запада Украине, которая подверглась нападению со стороны России, и, в частности, к поставке Германией крылатых ракет большой дальности Taurus.

"Украина нуждается в Taurus по стратегическим причинам, чтобы получить преимущество над Россией. Так, у Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы предоставить Украине", – добавил он.

Напомним, в Службе внешней разведки Эстонии считают, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

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