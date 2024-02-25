В Германии 49% респондентов последнего опроса выступают против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

Большинство опрошенных немцев – 49% – высказались против поставок Украине ракет большой дальности Taurus.

16% респондентов воздержались, тогда как поддержали такую идею 35% из 1003 респондентов.

Между тем, по сравнению с январем увеличилось количество немцев, которые считают, что европейские страны должны нарастить поставки оружия и боеприпасов для Украины.

Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются.