Российский беспилотник преследовал кортеж главы МИД Германии на Николаевщине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прервала визит на Николаевщине в воскресенье из-за угрозы российского удара.

Об этом сообщили агентство AFP и издание Bild, пишет "Европейская правда".

По информации AFP, во время визита в прифронтовой город был замечен российский разведывательный беспилотник, который некоторое время следовал за бронированным кортежем министра, но в конце концов дрон развернулся. Поэтому МИД Германии решил немедленно уехать оттуда из соображений безопасности.

Отмечается, что такие полеты российских разведывательных беспилотников обычно сопровождаются прямым российским авиаударом. В районе объявили воздушную тревогу и жителей Николаевской области призвали немедленно искать безопасное место в ближайшем укрытии.

Министр и ее делегация отъезжали кортежем на большой скорости – в такой ситуации "самым безопасным вариантом" было продолжать движение, заявили в делегации.

Как сообщил репортер AFP, сопровождавший министра, предупреждение о беспилотнике поступило, когда Бербок должна была посетить водоочистные сооружения, построенные при поддержке Германии неподалеку от линии фронта.

"Визит на водопроводную станцию пришлось преждевременно отменить из соображений безопасности", – приводит заявление МИД Германии издание Bild.

Накануне вечером Бербок была в Одессе и министру пришлось около 15 минут находиться в подвале своего отеля, после чего воздушная тревога была снята.

Бербок во время визита в Николаев объявила о выделении ее страной еще 100 млн евро гуманитарной помощи.