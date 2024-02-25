Российский беспилотник преследовал кортеж главы МИД Германии на Николаевщине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прервала визит на Николаевщине в воскресенье из-за угрозы российского удара.
Об этом сообщили агентство AFP и издание Bild, пишет "Европейская правда".
По информации AFP, во время визита в прифронтовой город был замечен российский разведывательный беспилотник, который некоторое время следовал за бронированным кортежем министра, но в конце концов дрон развернулся. Поэтому МИД Германии решил немедленно уехать оттуда из соображений безопасности.
Отмечается, что такие полеты российских разведывательных беспилотников обычно сопровождаются прямым российским авиаударом. В районе объявили воздушную тревогу и жителей Николаевской области призвали немедленно искать безопасное место в ближайшем укрытии.
Министр и ее делегация отъезжали кортежем на большой скорости – в такой ситуации "самым безопасным вариантом" было продолжать движение, заявили в делегации.
Как сообщил репортер AFP, сопровождавший министра, предупреждение о беспилотнике поступило, когда Бербок должна была посетить водоочистные сооружения, построенные при поддержке Германии неподалеку от линии фронта.
"Визит на водопроводную станцию пришлось преждевременно отменить из соображений безопасности", – приводит заявление МИД Германии издание Bild.
Накануне вечером Бербок была в Одессе и министру пришлось около 15 минут находиться в подвале своего отеля, после чего воздушная тревога была снята.
Бербок во время визита в Николаев объявила о выделении ее страной еще 100 млн евро гуманитарной помощи.