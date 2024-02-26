Польские фермеры планируют акцию теперь и на границе Литвы

Польские фермеры решили начать блокаду также на КПП на границе с Литвой в рамках своих протестов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печиньскинс сообщил журналистам, что они планируют останавливать и осматривать транспортные средства у КПП между литовским городом Кальвария и польским Будзиско.

Акция начнется там с 10 часов утра 1 марта.

"Это не будет полная блокада пункта пересечения границы. Мы, фермеры, вместе с представителями польских властей хотим проверять, что везут в грузовиках, обращая особое внимание на те, которые могут везти агропродукцию... Если это зерно и другая агропродукция, мы хотим знать, откуда и как она направляется, чтобы понимать объемы", – сказал он.

Фермеры обещают беспрепятственно пропускать бензовозы, промышленные грузы или грузовики со скотом, как и легковой и пассажирский транспорт.

"Мы хотим привлечь внимание к тому, что происходит, потому что считаем, что наши интересы игнорируют... Вопрос о блокаде на литовской границе возник, когда мы начали думать, как увеличить давление на польские власти", – сказал он.

Напомним, польские фермеры уже блокируют один пункт пропуска на границе с Германией.

Литовские фермеры решили не участвовать в протесте.