Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Германией

Польские фермеры в знак протеста заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей вблизи Франкфурта-на-Одере.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Блокада польскими фермерами автобана возле Франкфурта-на-Одере, как ожидается, приведет к задержке движения в Бранденбурге до второй половины дня понедельника. Полиция призвала перевозчиков, в частности, избегать автобана A12, если это возможно. Следует использовать пограничный переход Помеллен на автобане 11 в Мекленбурге-Передней Померании и пограничный переход Форст на автобане 13. Даже тем, кто путешествует на автомобиле, следует выбирать другие пути.

Многочисленные грузовики, легковые автомобили и автобусы были вынуждены в воскресенье ехать в объезд, поскольку тракторы были припаркованы на много километров на польской стороне. В Польше фермеры сформировали колонну из тракторов на автобане 2 – продолжении A12 на польской стороне – на пограничном переходе Швецк.

В воскресенье вечером на городском мосту во Франкфурте-на-Одере с немецкой стороны также было заблокировано движение тракторами, фургонами и грузовиками. В Германии фермеры протестуют прежде всего против запланированного сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Как сообщают польские СМИ, некоторые аграрии ждут в своих машинах – и в основном они ждут встречи с премьер-министром Дональдом Туском и отзыва политики Зеленого курса ЕС.

"Мы ждем премьер-министра" – гласит один из баннеров, размещенных на машинах фермеров. "Политика ЕС разрушает фермеров" – еще один лозунг, который подготовили протестующие.

Ожидается, что блокада продлится до 13:00, но пока что это предупредительный протест. Не исключено, что она будет продолжена, или же состоятся очередные блокады.

Как сообщалось, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский будет призывать ЕС ограничить Европейский зеленый курс – политику Евросоюза по окружающей среде, против положений которой выступают фермеры.

Напомним, 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами посетил польско-украинскую границу и озвучил "план взаимопонимания" для разблокирования границы.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет – пообещал защищать украинский бизнес.

В Польше в ночь с субботы на воскресенье произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна.