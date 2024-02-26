США осудили фиктивные "выборы" в Беларуси

Соединенные Штаты осудили фиктивные парламентские и местные "выборы" режима Александра Лукашенко, которые прошли в воскресенье в Беларуси.

Об этом сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер в своем заявлении, пишет "Европейская правда".

"Выборы прошли в атмосфере страха, при которой никакие избирательные процессы нельзя назвать демократическими. Режим продолжает удерживать более 1 400 политических заключенных. Все независимые политические деятели были либо задержаны, либо высланы.

Всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации. Белорусы, находящиеся за рубежом, могут голосовать только при условии возвращения в Минск, где они, вероятно, столкнулись бы с репрессиями", – отметил Миллер.

Он подчеркнул, что эти злоупотребления фактически заморозили настоящую политическую деятельность и дискурс внутри Беларуси.

"Режим не позволил Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе наблюдать за выборами, что еще больше ограничило прозрачность, необходимую для проведения свободных и честных выборов", – добавил Миллер.

Соединенные Штаты вновь призвали режим Лукашенко прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и начать диалог со своими политическими оппонентами.

В Беларуси в воскресенье прошло голосование по избранию депутатов в парламент и местные советы, которое белорусская оппозиция призвала бойкотировать. Международные наблюдатели не были приглашены.

Это были первые общенациональные "выборы" с начала массовых политических репрессий три с половиной года назад.

Лукашенко, посещая избирательный участок в воскресенье, заявил, что собирается участвовать в следующих "выборах" президента.