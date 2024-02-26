Кулеба призвал украинцев, выехавших во время войны, вернуться и помочь защищать Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к украинцам, которые выехали из Украины во время полномасштабного вторжения России, вернуться и помочь защищать родину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Irish Times.

Глава МИД поблагодарил Ирландию, которая предоставила убежище более 100 тысячам украинцев с начала полномасштабного вторжения и предоставила десятки миллионов евро гуманитарной помощи, не говоря о другой поддержке.

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, которые выехали из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой", – добавил Кулеба.

"Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", – пояснил он.

По оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины выехали шесть миллионов человек, большинство из них – в Европейский Союз.

В прошлом месяце СМИ сообщали, что Украина проводит переговоры с чиновниками ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Евросоюза помогли обеспечить возвращение большего количества украинцев домой в следующем году, чтобы они поддерживали украинскую экономику.

Постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов предполагает, что в 2025 году, когда должен завершиться срок действия временной защиты для украинцев в Евросоюзе, между государствами-членами и Киевом развернется битва за украинских граждан.