В правительстве прокомментировали дискуссии с ЕС о возвращении украинских беженцев

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина действительно ведет переговоры с ЕС о возвращении украинских беженцев, но утверждает, что Киев не настаивает на сокращении им помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Стефанишина сказала в ответ на вопрос "Радио Свобода" во время визита в Брюссель.

Чиновница сказала, что между Украиной и ЕС "продолжаются дискуссии" о том, как в будущем "рассматривать вопросы украинцев, как обсуждать вопросы возвращения украинцев".

"Это – очень сложный вопрос к обсуждению. И здесь нельзя обойтись призывами. Однозначно не является прямой позицией Украины то, что украинцы должны возвращаться назад и поэтому должны сокращаться какая-то им помощь – абсолютно нет. Это продолжающаяся дискуссия", – добавила она. .

По словам Стефанишиной, украинские власти принципиально выступают за то, что беженцы в Европейском Союзе "должны иметь право на временную защиту", даже в случае прекращения военных действий.

"Другой вопрос – это финансовые выплаты, поскольку речь идет о достаточно длительном времени. К сожалению, война продолжается. Она длится почти два года, и, соответственно, это такой определенный рубеж для государств. Поэтому мы должны определяться по финансовым, социальным гарантиям, которые имеют граждане в каждой стране", – объяснила вице-премьер.

"Но это совершенно не радикальная коммуникация, не отрицательная. Этот диалог продолжается, и так было и с начала войны", – заверила она.

Накануне Politico со ссылкой на информированных дипломатов сообщило, что Украина проводит переговоры с должностными лицами ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Евросоюза помогли обеспечить возвращение большего количества украинцев домой в следующем году, чтобы они поддерживали украинскую экономику.

По состоянию на ноябрь 2023 года 4,2 миллиона украинцев, бежавших от войны в ЕС, воспользовались директивой о временной защите, которая действует до марта 2025 года.