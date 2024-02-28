Стоит ли Украине остерегаться провокации со стороны Приднестровья

С приближением 28 февраля – даты, на которую в оккупированном Приднестровье назначили общий съезд тамошних "депутатов", – все острее встает вопрос о том, что же запланировал Кремль.

Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой – один из немногих молдавских парламентариев, который детально разбирается в приднестровском вопросе и понимает тактику россиян.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с ним в Киеве, куда Нантой приехал на вторую годовщину российского вторжения.

Нантой не исключает признания Москвой "независимости" Приднестровья.

О возможных последствиях этого, о том, почему Кишинев сохраняет спокойствие, а также какова позиция украинской общины Молдовы – смотрите в интервью, а текстовая версия разговора – в материале Угроза Приднестровья, план Путина и "ватные" украинцы Молдовы: интервью ястреба из партии Санду. Далее – основные тезисы Оазу Нантой.

Ситуация тревожная, хотя лично я отношусь к ней с юмором, ведь это – не впервые.

Приднестровье постоянно повторяет, что они – российский форпост. Там было уже где-то шесть референдумов на тему "Путин, возьми нас" (прим. ЕП: последний и ключевой "референдум", который "установил", что в будущем Приднестровье должно войти в состав РФ, состоялся в 2006 году).

Но все это время Россия не признавала "независимость" Приднестровья. Дело в том, что Путину нужна не эта узкая полоска земли, а вся Республика Молдова, на которую он все эти годы влиял через Приднестровье.

И вот с таким базисом мы входим в 28 февраля, когда в Тирасполе состоится так называемый "съезд всех депутатов", который планирует обратиться к Путину. Это спектакль и политическая провокация, организованная по заявке Кремля. Цель – подыграть кремлевскому фюреру.

Какой шаг Кремля будет за этим – сказать сложно.

Нельзя исключить, что для обострения ситуации Россия признает так называемую "независимость Приднестровья".

В случае признания РФ "независимости Приднестровья" я не ожидаю апокалиптических сценариев.

Ведь Молдова не имеет общей границы с Россией, а линия фронта – далеко от Молдовы.

Наоборот, такой шаг Кремля может побудить и Киев, и Кишинев к более конкретным, но мирным шагам по реинтеграции Республики Молдова.

Чтобы люди на левом берегу Днестра осознали, что Россия – далеко.

И, кстати, правители на левом берегу Днестра прекрасно осознают свою уязвимость. То, что Кремль может пойти на обострение – не в их бизнес-интересах.

В военном смысле также ничего не изменится, ведь вооруженные подразделения на левом берегу Днестра не имеют серьезного военного потенциала. Поэтому даже если они начнут какие-то действия против Украины, их надолго не хватит.

Если же чисто теоретически предположить апокалиптический сценарий, когда что-то произойдет на линии фронта – тогда ОГРВ и "приднестровская армия" могут сыграть какую-то роль.

Так что все зависит от успехов ВСУ на фронте.

Попытки РФ дестабилизировать Молдову не ограничиваются Приднестровьем.

Есть основания ожидать проблем в Гагаузской автономии на юге Молдовы.

Но главная цель России – президентские выборы, которые состоятся в Молдове в конце 2024 года. Россия пока не выбрала своего кандидата.

Более реально, что провокация в виде приднестровского "съезда" связана с внутренней политикой Молдовы, где в 2024 году должны состояться президентские выборы и референдум об отношении граждан к вступлению Молдовы в ЕС.

Больше – в материале Угроза Приднестровья, план Путина и "ватные" украинцы Молдовы: интервью ястреба из партии Санду.