Туск: Польша обсуждает с Украиной временное закрытие границы для движения товаров

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в диалоге с Киевом в том числе обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит TVN24.

"Мы говорим с украинской стороной о возможном временном закрытии границы и приостановлении движения товаров... Такое решение было бы временным и взаимно болезненным. Польша имеет положительное сальдо торгового баланса с Украиной, мы продаем в Украину больше, чем получаем из Украины. Но разные группы имеют разные интересы. Кто-то зарабатывает на том, что Украина может торговать без таможенных пошлин, но многие очень теряют от этого", – сказал Туск.

По словам премьера непонятно, каких категорий товаров может касаться такое потенциальное решение.

"Я готов принимать сложные решения в вопросах границы с Украиной, и всегда в консультациях с Киевом, чтобы избежать лишнего напряжения. Но нам нужно найти долгосрочное решение", – добавил польский премьер.

Комментируя радикальные требования протестующих фермеров, как выход из ЕС или полное закрытие границы с Украиной, Туск сказал, что они для него неприемлемы, но Варшава будет поднимать на уровне ЕС вопрос о количественных лимитах в торговле с Украиной.

"Те лимиты, которые предлагает Брюссель и Киев, неприемлемы для нас... Была попытка немного ограничить наплыв сельхозпродукции из Украины, чтобы беспошлинно ввозились такие объемы, как в 2022-2023 годах. Польша будет предлагать в Брюсселе, чтобы референтным периодом были не 2022-23, а предыдущие годы", – сказал Дональд Туск.

Также польский премьер сообщил, что в четверг встретится с представителями фермеров-протестующих и других групп, которые присоединились к их акциям.

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