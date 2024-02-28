Зеленский обсудил с премьером Хорватии совместное производство оружия
Среда, 28 февраля 2024, 18:59
Президент Владимир Зеленский на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который состоялся в столице Албании Тиране 28 февраля, встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.
Зеленский поблагодарил Хорватию и лично Пленковича за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России – в частности принятие беженцев, помощь в разминировании и реабилитации военных и детей.
Стороны обсудили возможное проведение украинско-балканского форума оборонных индустрий, а также потенциальные соглашения между Украиной и хорватскими частными компаниями, которые занимаются разминированием, спасательным оборудованием и производством дронов.
Кроме того, Зеленский и Пленкович обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности", а президент поблагодарил Хорватию за поддержку интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании на саммит с государствами Западных Балкан, который состоялся в среду, 28 февраля.
Он ранее провел встречу с албанским премьером Эди Рамой, на которой обсудили оборонные потребности Украины и возможность совместного производства вооружений. Лидеры также подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.