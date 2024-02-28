CNN: Пентагон обсуждает использование "резервных" $4 млрд для поддержки Украины

В Министерстве обороны США обсуждают, стоит ли использовать около четырех миллиардов долларов, которые ведомство имеет для выделения военной помощи Украине, но без гарантий ее замещения со стороны Конгресса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнал американский телеканал CNN.

Упомянутые четыре миллиарда долларов у Пентагона относятся к механизму Presidential Drawdown Authority (PDA), которые позволяют выделять вооружение со складов армии США. Но ведомство пока не имеет средств, чтобы заказать новое оборудование взамен того, что может передать.

Пентагон считает, что расходование этих средств при отсутствии дополнительного финансирования для Украины – а значит, отсутствии плана пополнения запасов – может повлиять на боеготовность армии США.

Но учитывая то, что принятие помощи Украине уже несколько месяцев застряло в Конгрессе, в американском Минобороны начали обсуждать, имеют ли они "финансовую подушку", чтобы иметь возможность передать Киеву оружие хотя бы на часть из $4 миллиардов.

Собеседники CNN отметили, что никакого окончательного решения по этому вопросу пока нет. В то же время в США уже начинают обсуждать содержание потенциального следующего пакета военной помощи Киеву, и один из источников сообщил, что там обязательно будут "критически важные боеприпасы".

По словам источника CNN, также в Пентагоне ведутся дискуссии о том, как и где разместить военную технику, чтобы ее можно было как можно быстрее отправить в Украину после того, как будут найдены дополнительные источники финансирования.

Последний пакет военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов США объявили 27 декабря. В то же время определенное американское оружие, которое было заказано у производителей по долгосрочным контрактам и было объявлено в предыдущих пакетах, еще поступает в Украину.