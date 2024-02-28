В правительстве Украины говорят, что не обсуждали с Польшей "закрытие границы"

Вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что украинская сторона не обсуждает с Польшей возможного "закрытия границы".

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Для нас стабильно работающая граница – это вопрос выживания в войне с российским агрессором... Подобное решение не будет выгодно никому, кроме нашего общего врага", – заявил Александр Кубраков.

"Мы с большим уважением относимся к дружественной Польше и предложили конструктивные решения, а также сделали шаги навстречу для снятия напряжения на границе. Ожидаем соответствующие решения со стороны польского правительства, чтобы ситуация не зашла в тупик", – добавил вице-премьер.

Напомним, днем 28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем.

После этого торговый представитель Украины Тарас Качка сказал, что имел в среду длительные переговоры с польскими министрами и во время них такую опцию не упоминали.

Также он посоветовал прочитать заявление Дональда Туска полностью, чтобы о нем не сложилось ложного впечатления.

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