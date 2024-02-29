Суд отстранил Трампа от праймериз в Иллинойсе с нюансом

В среду судья штата Иллинойс запретила Дональду Трампу участвовать в праймериз республиканцев в штате из-за его роли в восстании в Капитолии США 6 января 2021 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В то же время судья отложила вступление в силу своего решения в связи с ожидаемой апелляцией бывшего президента США.

Окружная судья округа Кук Трейси Портер стала на сторону избирателей Иллинойса, которые утверждали, что бывший президент должен быть дисквалифицирован на праймериз 19 марта и на всеобщих выборах 5 ноября за нарушение положения 14-й поправки Конституции США.

Окончательный исход дела в Иллинойсе и подобных, как ожидается, будет решен Верховным судом США, который заслушал аргументы, связанные с правом Трампа на участие в выборах 8 февраля.

Портер заявила, что откладывает свое решение, поскольку ожидает апелляцию к нему, а также возможное решение Верховного суда США.

Правозащитная группа "Свобода слова для людей", которая инициировала дисквалификацию в Иллинойсе, в своем заявлении назвала это решение "исторической победой".

Представитель предвыборной кампании Трампа, национального лидера республиканской номинации на выборах 2024 года, заявил, что это "неконституционное решение, которое мы быстро обжалуем".

Ранее штаты Колорадо и Мэн изъяли Трампа из своих избирательных бюллетеней. Оба решения приостановлены, пока Трамп подает апелляцию.

Раздел 3 14-й поправки к Конституции США запрещает занимать государственные должности любому, кто присягнул поддерживать Конституцию США, а затем "участвовал в восстании или бунте против нее, или оказывал помощь или поддержку ее врагам".