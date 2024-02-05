Британская разведка проанализировала бюджетные проблемы РФ с финансированием войны

Разведка Великобритании считает, что РФ придется уменьшить вклад в фонд, который все больше используется для финансирования ее войны в Украине из-за несоответствия между запланированными бюджетными доходами и расходами.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 5 февраля.

В ведомстве считают, что вряд ли Россия достигнет запланированной цели доходов в бюджете на 2024 год. Вероятно, российскому правительству понадобятся другие меры для финансирования своих расходов.

Как отмечается, российское правительство имеет амбициозные планы увеличить расходы на 26% в 2024 году. Эти планы опираются на ожидания роста доходов на 22%, с тем что доходы от нефти и газа вырастут почти на 25%.

"Представляется, что правительству надо будет уменьшить взнос в Фонд национального благосостояния и увеличить налоги внутри страны и увеличить долг, чтобы финансировать запланированные расходы", – говорится в обзоре.

Британские аналитики утверждают, что такая политика почти наверняка негативно скажется на экономике в средне- и долгосрочной перспективе в виде сохранения инфляционного давления и сдерживания экономического роста.

Там также обращают внимание на то, что Фонд национального благосостояния якобы предназначен для обеспечения благосостояния российского народа, но он все больше используется для финансирования российского вторжения в Украину, в то время как стоимость его активов упала на 10% в 2023 году.

Разведка Великобритании в одном из предыдущих обзоров проанализировала коррупционные схемы в российской армии и то, как они подрывают эффективность войск.

Перед этим британская разведка указывала, что в России больше не предлагают краткосрочные контракты на военную службу заключенным.