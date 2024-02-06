СМИ: Производители требуют от ЕС эмбарго на алюминий из РФ

Европейские производители алюминия при поддержке четырех стран Евросоюза требуют от ЕС ввести эмбарго на импорт металла из России в рамках нового пакета санкций против РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Борясь с высокими ценами на энергоносители и дешевой иностранной конкуренцией, европейские производители алюминия надеются, что санкции против РФ, которая остается третьим по величине производителем этого металла в мире, могут принести определенное облегчение.

Поэтому ассоциация производителей алюминия ЕС призывает Брюссель полностью прекратить импорт из России, заявляя, что производители уже "ускорили" свою адаптацию к новым условиям рынка.

Впрочем, дипломаты ЕС заявили Politico, что вряд ли полный запрет на металл введут до 24 февраля, поскольку это предложение от Литвы, Эстонии, Латвии и Польши, скорее всего, столкнется с оппозицией со стороны таких промышленных стран, как Италия, сопротивляющихся мерам, которые могут привести к повышению цен.

Европейские промышленные потребители также выступают против санкций в отношении алюминия. Как заявила в декабре группа промышленных потребителей ЕС FACE, это стало бы "своеобразной экономической тактической ядерной бомбой".

От имени итальянской, немецкой и других промышленных отраслей Евросоюза она отметила, что "санкции не должны стать оружием".

Ранее сообщалось, что ко второй годовщине войны в Украине 24 февраля в ЕС готовят новый пакет санкций против России, в который войдет более 200 имен и наименований.

СМИ перед этим узнали, что ЕС не будет добавлять новых запретов на импорт в свой 13-й пакет санкций против России.

Как утверждалось, несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами, чтобы он был принят быстро.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Польшу 5 февраля рассказал о подготовке 13-го пакета санкций против России, но сказал, что окончательного согласия еще нет.