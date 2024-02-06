Байден заявил, что из-за Трампа в Сенате может сорваться соглашение с деньгами для Украины

Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять компромиссный законопроект с усилением миграционной политики, который также содержит дополнительное финансирование для помощи Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил 6 февраля в обращении в Белом доме.

Байден обвинил республиканцев в том, что они уступили прихотям экс-президента США Дональда Трампа и выступили против законопроекта об усилении иммиграционной политики, на котором партия настаивала.

"Все указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на рассмотрение Сената. Почему? По простой причине: Дональд Трамп", – заявил он.

По мнению американского президента, его предшественник хочет использовать вопрос миграции как оружие в президентской кампании и не заинтересован в реальном решении кризиса на границе США и Мексики.

Отдельно Байден отметил важность одобрения дополнительной помощи Украине, которая предусмотрена в законопроекте.

"Поддержка этого законопроекта – это отпор Путину. А сопротивление ему – игра на руку Путину. Как я уже говорил, ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничит себя одной только Украиной", – подчеркнул он.

Президент США, наконец, призвал республиканцев в Конгрессе согласиться на компромисс и отойти от "мелочной политики".

"Обращаюсь к республиканцам, которые считают, что могут не поддержать помощь Украине и избежать ответственности: история за вами наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот решающий момент никогда не будет забыта", – подчеркнул Байден.

Напомним, накануне Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю. В то же время спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.