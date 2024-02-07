Литва официально признает Православную церковь Константинопольского патриархата

Правительство Литвы 7 февраля объявило, что официально признает Православную церковь Константинопольского патриархата на фоне попыток балтийских стран избавиться от влияния Русской православной церкви.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Решение литовского правительства означает, что Вселенский патриархат в стране получит официальный юридический статус и сможет претендовать на государственную финансовую поддержку, которая ежегодно предоставляется традиционным религиозным общинам.

"Религиозная община соответствует юридическим требованиям новой или восстановленной традиционной религиозной общины и может быть зарегистрирована в Реестре юридических лиц", – пояснил AFP представитель министерства юстиции Литвы Паулюс Зеймис.

Сейчас к юрисдикции Вселенского патриархата в Литве относятся десять священников и десять относительно небольших общин. Зато большинство литовских православных верующих продолжают входить в Литовскую православную церковь, которая входит в РПЦ.

Вопрос отделения от Русской православной церкви встал для всех стран Балтии после того, как РПЦ открыто поддержала российскую полномасштабную агрессию против Украины.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины Литовская православная церковь все больше отделялась от московской. Сначала пять священников Литовской ПЦ были лишены сана из-за осуждения российской агрессии, после чего перешли в Константинопольский патриархат.

Позже уже Общее собрание Литовской православной церкви осудило войну против Украины и приняло решение ускорить процесс достижения еще большей независимости от Московского патриархата.

Напомним, на этой неделе митрополит Таллиннский и всей Эстонии Евгений (в миру Валерий Решетников) вернулся в Россию в связи с окончанием срока действия вида на жительство в Эстонии.