ЕС раскритиковал страны-члены за то, что запрещенные товары попадают в Россию

ЕС требует от правительств стран-членов срочно прекратить нелегальный поток товаров в Россию, призывая Брюссель взять под контроль закрытие лазеек в санкциях.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico.

В письме, направленном в столицы в среду, с которым ознакомилось издание, Европейская комиссия предупредила страны о необходимости "немедленных, согласованных и решительных действий со стороны всех нас".

Поскольку терпение в отношении нарушителей иссякает, вице-президент Еврокомиссии по вопросам финансов Майред Макгиннес и вице-президент Еврокомиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскис, подписавшие письмо, заявили, что вскоре они поделятся "подробной информацией" о том, где компании уклоняются от выполнения санкций. Они заявили, что до середины апреля проведут встречи со столицами, чтобы оценить принятые меры.

Хотя сами санкции согласовываются на уровне ЕС, правительства отвечают за их выполнение под контролем Еврокомиссии.

Санкционные товары из ЕС попадают в Россию сначала через страны, не являющиеся членами Евросоюза, а затем реэкспортируются в Россию, а также через дочерние предприятия европейских компаний, которые работают за пределами сообщества для производства этих товаров, говорится в письме.

Обычно это предметы и технологии, которые не являются оружием, но могут быть использованы в военных целях и попасть на поле боя.

Комиссия изучает возможность создания органа ЕС по контролю за соблюдением санкций, фактически перебрав эту функцию от правительств.

По словам чиновника, близкого к переговорам, который говорил на условиях анонимности, эта идея набирает популярность и может быть на повестке дня президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если она будет назначена на второй срок.

В письме говорится о том, что экспорт запрещенных товаров из Евросоюза в страны, не являющиеся членами ЕС, вырос с 3 млрд евро до начала вторжения в Украину до 5,6 млрд евро к середине 2023 года. Этот "чрезвычайно тревожный" рост компенсирует потерю легальной торговли этими товарами с Россией до войны, говорится в письме.

Письмо предписывает правительствам "привлечь к ответственности операторов ЕС, которые активно подрывают санкции Евросоюза, где бы они ни действовали", и удержать компании от использования лазеек в санкциях.

Макгиннес также советует странам-членам связаться с компаниями, участвующими в производстве санкционных товаров, чтобы подтолкнуть их к более тщательной проверке своих цепей поставок на соответствие санкционным правилам ЕС.

Национальные органы власти должны делиться информацией о компаниях и физических лицах из стран, не входящих в ЕС, которые могут быть причастны к использованию лазеек в санкциях, а также "проявлять особую бдительность" в отношении исключений из санкций, которые могут усугубить проблему, говорится в письме.

СМИ ранее узнали, что ЕС не будет добавлять новых запретов на импорт в свой 13-й пакет санкций против России.

Как утверждалось, несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты между странами-членами, чтобы он был принят быстро.

Ожидается, что санкции будут приняты до второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Напомним, Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, завершил процесс принятия 12-го пакета санкций против России.