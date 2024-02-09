Опрос: Среди немцев снижается готовность помогать Украине

Большинство немцев четко осознают опасность последствий победы России в войне против Украины, в то же время готовность оказывать поддержку Киеву снижается.

Таковы данные исследования "Мюнхенский индекс безопасности 2024" (Munich Security Index 2024), проведенного к Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая открывается на следующей неделе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Так, 56 опрошенных видят риск агрессии РФ против других стран в случае победы над Украиной. 48 процентов респондентов разделяют мнение о том, что Европа будет в безопасности только в том случае, если Россия проиграет войну.

В то же время, как следует из индекса, сейчас лишь каждый четвертый немец (25 процентов) согласен увеличить прием беженцев из Украины. В мае 2022 года такую готовность еще выражали 46 процентов респондентов. 32 процента немцев выступают против увеличения приема украинских беженцев.

Аналогичное отношение немцев и к расширению военной помощи Киеву: большинство опрошенных выступает против увеличения поставок тяжелых вооружений Украине. Результаты исследования также показали, что все меньше немцев хотят усиления санкций против России, снижается и готовность респондентов к расширению гуманитарной помощи.

Как сообщалось, позиция Германии замедляет предложенную реформу фонда, из которого ЕС покрывает расходы на помощь Украине оружием – речь о выделении 5 млрд евро в год.

Германия в этом году запланировала самый большой среди стран ЕС двусторонний вклад на военную помощь Киеву – почти 8 млрд евро.

На саммите ЕС 1 февраля лидеры стран-членов решили, что вопрос с реформированием Европейского фонда мира должен быть решен до марта.