В Словакии хотят изменить конституцию ради квот на местную продукцию

Министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач хочет, чтобы конституция обязала ритейлеров иметь на полках магазинов определенную минимальную долю словацких продуктов питания, несмотря на прецеденты Чехии и Румынии, которые были вынуждены отказаться от подобных инициатив после юридического спора с Европейской комиссией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Министр сельского хозяйства обсуждает необходимость увеличения доли словацких продуктов питания на полках магазинов с момента вступления в должность в октябре 2023 года. Недавно он заявил, что может достичь этого путем внесения изменений в конституцию.

"У меня есть информация, что есть страны ЕС, в которых процент продажи отечественных продуктов в розничных сетях определен в конституции", – сказал Такач, которого в первую очередь беспокоит отсутствие словацких продуктов питания в иностранных сетях супермаркетов.

При этом он не указал, о каких странах идет речь.

Мартин Крайчович, председатель Словацкого альянса современной торговли (SAMO), в комментарии для Euractiv Slovakia отверг эту идею.

"Насколько нам известно, в ЕС нет ни одной страны, которая бы имела конституционно определенную обязательную долю продукции в соответствии с ее происхождением", – сказал он.

Крайчович утверждает, что установление квот нарушает правила единого рынка, а также является значительным барьером для свободы предпринимательства. Он также добавил, что это может поставить под угрозу доступность продуктов питания.

Европейские договоры гарантируют свободное движение продуктов питания на едином рынке ЕС. Обязательные квоты на продукты питания, произведенные отечественными фермерами или производителями продуктов питания, неизбежно дискредитируют производителей из других стран ЕС.

Было несколько случаев, когда Европейская Комиссия останавливала страны-члены ЕС, которые пытались ввести квоты на продукты питания, последними из которых были Чехия и Румыния.

В 2021 году чешский парламент принял поправку к Закону о пищевых продуктах, которая требовала от крупных супермаркетов иметь на полках не менее 55% отечественных продуктов питания. Комиссия предостерегла их от этого шага и пригрозила иском в Суд ЕС, что заставило Прагу отказаться от этой идеи.

Между тем, в 2017-2020 годах крупные сети супермаркетов в Румынии были обязаны предлагать не менее 51% отечественных продуктов питания. Как только закон вступил в силу, Еврокомиссия начала судебный процесс против страны. После этого Румыния в конце концов отступила.

Напомним, в начале февраля в более 30 городах Словакии снова прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в столице Братиславе акция стала крупнейшей и собрала 30 тысяч участников.

Предыдущий протест состоялся 25 января, тогда 27 тысяч протестующих в Братиславе также назвали рекордом.