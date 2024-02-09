Остин лично возглавит "Рамштайн-19"

Министр обороны США Ллойд Остин вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном на следующей неделе посетит Брюссель, где 14 февраля возглавит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

По словам представителя Пентагона, Остин и Чарльз присоединятся к министрам обороны и высшего военного руководства из почти 50 стран, чтобы обсудить войну в Украине и дальнейшую поддержку Киева со стороны международного сообщества.

"Находясь в Брюсселе, министр Остин также примет участие в заседании министров обороны НАТО 15 февраля в штаб-квартире Альянса", – добавил Райдер.

Ранее сообщалось, что заседание в формате "Рамштайн", как и в прошлом году, будет совмещено со встречей министров обороны стран НАТО, которая продлится 14-15 февраля.

Предыдущая, 18-я встреча Контактной группы, состоялась в онлайн-формате и была сосредоточена на долгосрочных потребностях Киева.

Напомним, министр обороны США вернулся к работе в Пентагон 29 января.

Как известно, Остина выписали из больницы 15 января после двух недель лечения осложнений, возникших после операции из-за рака простаты, которую ему сделали 22 декабря.