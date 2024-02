Группа нордических стран и Чехия призвали ЕC готовить новые секторальные санкции против России

Группа стран Северной Европы, Балтии, а также Чехия призвали Еврокомиссию подготовить предложение новых секторальных санкций против России.

Как пишет "Европейская правда", фото совместного письма опубликовал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

"Только 60% нашей торговли с Россией под санкциями ЕС. У нас впереди еще 40%, чтобы прекратить кормить военную машину агрессора", – заявил он в своем комментарии.

As Russia continues its war in #Ukraine & against the rules-based world,🇪🇪🇨🇿🇩🇰🇫🇮🇱🇻🇱🇹🇸🇪urge @EU_Commission to present a proposal of new sectoral sanctions.

Only 60% of our trade with Russia is under #EU sanctions. There is 40% more to go to stop feeding the aggressors war machine. pic.twitter.com/BJjtBRq0RT