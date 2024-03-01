Глава МИД Чехии: Поражение Украины даст России ресурсы для новых "СВО"

Российские имперские амбиции не знают границ, и если бы России позволили это сделать, она без колебаний напала бы на другие страны бывшего Восточного блока.

В этом убежден министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Липавский настаивает на том, что необходимо продолжать помогать Украине и усиливать давление на Россию и ее союзников с помощью санкций.

"Поражение Украины принесло бы новые ресурсы победителям и открыло бы двери для дальнейших "специальных военных операций" в Центральной и Восточной Европе", – сказал Липавский, имея в виду термин, которым Москва официально называет свою войну в Украине.

По мнению главы чешской дипломатии, необходимо установить пределы российским имперским амбициям. "Война в Украине – это также и наша война. На карту поставлено наше будущее", – заявил он.

"Если мы позволим России уничтожить Украину, если ее агрессия останется безнаказанной, за ней последуют другие хищники по всему миру", – добавил он.

По словам Липавского, европейцы долгое время страдали от "стратегической прокрастинации" после окончания холодной войны. "Мы верили, что падение коммунизма принесло эру мира, демократии и процветания", – отметил политик, но, по его словам, это привело к игнорированию четких предупреждений, будь то война России в Грузии, аннексия Крыма или убийства оппонентов московского режима.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что в случае проигрыша Украины в полномасштабной войне против России с последней придется воевать всему Североатлантическому альянсу.

Младший министр иностранных дел Эндрю Митчелл во время выступления в Палате общин 28 февраля назвал обеспечение успеха Украины в борьбе с Россией "самым большим испытанием нашего поколения".