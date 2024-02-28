МИД Британии: Успех Украины в войне против РФ - "самое большое испытание нашего поколения"

Младший министр иностранных дел Эндрю Митчелл во время выступления в Палате общин 28 февраля назвал обеспечение успеха Украины в борьбе с Россией "самым большим испытанием нашего поколения".

Его цитирует PA Media, сообщает "Европейская правда".

Митчелл назвал президента России Владимира Путина "неоимпериалистическим хулиганом", который продолжает бросать россиян на полномасштабную войну, "несмотря на цену для Украины и его собственного народа".

"За последние месяцы Путин отправил около 50 тысяч молодых россиян на смерть, чтобы взять Авдеевку – город, где до войны жили всего 35 тысяч человек. Мы должны и сделаем все возможное, чтобы он потерпел поражение, потому что это самое большое испытание для нашего поколения", – добавил он.

Представитель британского МИД подчеркнул, что усилия западных государств по поддержке Украины и сдерживанию России "имеют влияние".

"ЕС согласовал многолетний пакет финансирования в размере 50 миллиардов евро, Германия удвоила свою военную помощь, и в ближайшие недели мы ожидаем, что еще несколько наших партнеров подпишут двусторонние соглашения о безопасности с Украиной", – перечислил Митчелл.

Он дополнительно призвал не останавливаться и продолжать эти усилия, усиливая санкции против военной машины Путина и ища пути использования замороженных российских активов в поддержку Украины.

Ранее, напомним, Министерство обороны Великобритании заявило, что использование Киевом полученных от союзников крылатых ракет является делом Вооруженных Сил Украины.