ЕС разблокировал еще 2 млрд евро замороженных средств для Венгрии

Венгрии удалось разблокировать около двух миллиардов евро средств Европейского Союза после того, как правительство премьер-министра Виктора Орбана выполнило требования Европейской комиссии относительно образовательной подготовки и гендерного равенства.

Эту информацию 1 марта подтвердил представитель Еврокомиссии Штефан де Керсмекер, его цитирует агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам де Керсмекера, Европейская комиссия разблокировала последний транш после того, как Венгрия выполнила так называемые тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства.

Эти средства являются частью более 30 миллиардов евро, выделение которых для Венгрии ЕС задержал, условия, которые выполнил Будапешт, не были связаны с опасениями относительно верховенства права или коррупции – основными причинами замораживания финансирования.

После последнего решения сумма средств, которую ЕС продолжает задерживать от Венгрии, снизилась до 19 миллиардов евро, сказал де Керсмекер. Около половины из них – это гранты и займы на борьбу с COVID-19, а другая половина – так называемые фонды сплоченности.

В декабре ЕС разблокировал 10,2 миллиарда евро для Венгрии после того, как она выполнила требования Еврокомиссии по усилению судебной независимости.

Накануне, напомним, Еврокомиссия окончательно разблокировала для Польши доступ к 137 млрд евро из различных фондов Евросоюза, которые ранее Варшава не могла получить из-за вопросов к судебной системе и верховенству права.