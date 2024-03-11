У Макрона объяснили, почему он не спешит с визитом в Украину
Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину, который был запланирован еще на февраль, откладывается из-за того, что французский лидер хочет привезти в Киев "ощутимые результаты".
Об этом журналистам в понедельник, 11 марта, заявили в окружении Макрона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Представитель Елисейского дворца подчеркнул, что планирование визита президента Франции не связано с соображениями безопасности, по ним "нет никаких беспокойств".
Французский дипломат, который общался с журналистами на условиях анонимности, добавил, что Макрон хочет "взять необходимое время" для дискуссий с союзниками, чтобы посетить Украину "с ощутимыми результатами".
"Нужно немного времени, чтобы (заключить. – Ред.) различные коалиции и их операционные обязательства с нашими партнерами", – добавил он.
Ранее в понедельник Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Украину в ближайшие недели.
Французский президент объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности". Конкретная дата визита тогда не называлась. Но потом визит был отложен по "соображениям безопасности".
16 февраля Макрон во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж заявил, что не отказался от намерений приехать в Украину и сделает это в ближайшее время.