У Макрона объяснили, почему он не спешит с визитом в Украину

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину, который был запланирован еще на февраль, откладывается из-за того, что французский лидер хочет привезти в Киев "ощутимые результаты".

Об этом журналистам в понедельник, 11 марта, заявили в окружении Макрона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Представитель Елисейского дворца подчеркнул, что планирование визита президента Франции не связано с соображениями безопасности, по ним "нет никаких беспокойств".

Французский дипломат, который общался с журналистами на условиях анонимности, добавил, что Макрон хочет "взять необходимое время" для дискуссий с союзниками, чтобы посетить Украину "с ощутимыми результатами".

"Нужно немного времени, чтобы (заключить. – Ред.) различные коалиции и их операционные обязательства с нашими партнерами", – добавил он.

Ранее в понедельник Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Украину в ближайшие недели.

Французский президент объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности". Конкретная дата визита тогда не называлась. Но потом визит был отложен по "соображениям безопасности".

16 февраля Макрон во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж заявил, что не отказался от намерений приехать в Украину и сделает это в ближайшее время.