Премьер Армении объяснил, от чего зависит окончательное решение о выходе из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что окончательное решение страны относительно участия в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет зависеть от того, объяснят ли там, в чем видят свою "зону ответственности" в Армении.

Об этом сообщает News.am, пишет "Европейская правда".

Пашинян напомнил, что сейчас Армения заморозила участие в организации и не участвует в заседаниях, обсуждении документов и не использует свою квоту по назначению заместителя руководителя ОДКБ.

"Ереван просит, ожидает и требует, чтобы партнеры в ОДКБ дали ответ на один вопрос: какая зона ответственности организации у Армении", – сказал он.

Пашинян отметил, что до войны с Азербайджаном Армения считала, что может рассчитывать на поддержку в случае посягательств на ее суверенную территорию и это является реальной "красной линией", но после событий последних лет разочаровалась "отсутствием реакции", предусмотренной уставом ОДКБ.

"Когда во время вторжения Азербайджана в мае 2021 года Армения зафиксировала, что красная линия перейдена, со стороны ОДКБ не было шагов, предусмотренных уставом. Тогда Ереван не стал поднимать никаких вопросов, они обсуждались в рабочем порядке.

Потом были новые вторжения Азербайджана в ноябре 2021, сентябре 2022 года. То есть мы не просто в один день "проснулись и вспомнили" об ОДКБ, это был длительный процесс, который начался еще в 2020 году, даже раньше", – сказал армянский премьер.

Пашинян отметил, что если в ОДКБ смогут дать ответ, какова сфера ответственности организации в отношении Армении, и это будет соответствовать представлениям Еревана, то "вопрос будет решен".

"Если же нет, Армения выйдет из ОДКБ. Когда – сказать не могу", – подытожил премьер Армении.

Напомним, в феврале премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила участие в ОДКБ.

Он также заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее.

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