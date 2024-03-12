Европарламент поддержал ужесточение наказания за нарушение санкций ЕС

Европейский парламент 12 марта проголосовал за директиву о криминализации нарушения и обхода санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За ужесточение наказаний в связи с обходом санкций ЕС проголосовали 543 депутата Европарламента, против – 45, еще 27 – воздержались.

Соответствующая директива предусматривает общее определение нарушений санкций Евросоюза – например, незамораживание активов подсанкционных в ЕС лиц, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия и тому подобное.

Документ также определяет, чем является обход санкций ЕС – например, сокрытие истинного права собственности на имущество подсанкционного лица, – и гарантирует, что за это предусмотрено наказание. В то же время уточняется, что гуманитарная помощь не должна считаться нарушением санкций Евросоюза.

Нарушение и обход санкций Европейского Союза директива предлагает считать уголовными преступлениями, которые будут наказываться штрафами. Для этого суды будут иметь "широкий спектр средств для наказания нарушителей", сообщили в Европарламенте.

Для вступления в силу директиву еще должен одобрить Совет Евросоюза. После этого она вступит в силу через двадцать дней после публикации в Официальном журнале ЕС, а государства-члены получат один год, чтобы имплементировать ее в национальное законодательство.

Для того чтобы ограничить обход санкций и усилить их соблюдение, Еврокомиссия в декабре 2022 года предложила этот проект директивы по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

9 июня 2023 года Совет ЕС определился со своим общим подходом к закону, который введет уголовные наказания за нарушение санкций Евросоюза против России. Окончательно директиву согласовали в декабре.