FT: ЕС договорился пополнить на 5 млрд евро фонд, из которого помогают Украине оружием

Страны Европейского Союза уже завтра, 13 марта, могут согласовать увеличение на 5 миллиардов евро финансирования Европейского фонда мира, который используется для финансирования военных поставок в Украину.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на четырех информированных чиновников, пишет "Европейская правда".

Одобрение нового транша в "военный фонд" ЕС должно состояться на заседании послов стран-членов 13 марта. Пока непонятно, какая именно часть из 5 миллиардов евро будет использоваться на военную помощь Киеву.

Предполагается, что приоритет будет отдаваться закупке оружия европейского производства, хотя не исключается оружие из третьих стран, если оно является единственным вариантом, передает FT.

ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 миллионов евро.

Параллельно государства-члены ЕС ведут переговоры о создании четырехлетнего спецфонда в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 20 миллиардов евро, который бы использовался сугубо на помощь Украине.