Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава присоединилась к инициативе Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины, сделав "значительный" финансовый вклад.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Да, мы присоединились", – сказал Сикорский во время встречи с американскими журналистами, организованной изданием Christian Science Monitor в Вашингтоне.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Польши отказался назвать сумму, которую выделяет его правительство.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Накануне сообщалось, что в дополнение к обязательной закупке 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии Прага получила предварительное согласие на покупку дополнительных 200 тысяч снарядов.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.

На прошлой неделе премьер-министр Чехии заявил, что сейчас собрано достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов.