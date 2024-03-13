Politico узнало, как в ЕС согласовали выделение 5 млрд евро на военную помощь Украине

Германия, Франция и Венгрия по разным причинам сначала выступали против одобрения взноса в 5 млрд евро в Европейский фонд мира на 2024 год, который используется для военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Politico.

Германия выступала за то, чтобы из взносов в Европейский фонд мира отчислялись 100% прямой военной помощи, которую член Евросоюза предоставляет Киеву. Ей также не нравилось, что некоторые государства передают Украине старое вооружение, а взамен за деньги фонда хотят приобрести значительно дороже новое.

На практике это означало бы, что Берлин как крупнейший донор военной помощи Украине в ЕС вообще не будет платить взносы в ЕФМ, что ставило бы под угрозу наполнение фонда – и, соответственно, поставки оружия Киеву. В конце концов, Германия согласилась на компромисс: согласилась на уровень сокращения взносов в ЕФМ ниже 50%.

Франция в свою очередь настаивала, что Европейский фонд мира должен использоваться для возмещения только оружия, произведенного в ЕС. Компромисс предусматривает, что это правило станет обязательным после определенного переходного периода, который еще точно не установлен. Это позволит поддержать в том числе и инициативу Чехии по закупке снарядов за пределами ЕС.

Что касается Венгрии, то она согласилась использовать "конструктивное воздержание от голосования", то есть не голосовала ни за, ни против на встрече послов. Несмотря на это, Будапешт все еще блокирует выделение транша из Европейского фонда мира в 500 миллионов евро.

Напомним, постоянные представители стран ЕС 13 марта поддержали увеличение на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине.

Официальное одобрение дополнительных 5 миллиардов евро для фонда состоится на заседании министров иностранных дел ЕС в понедельник, 18 марта.