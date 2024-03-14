Парламент Испании сделал шаг к амнистии каталонских сепаратистов

Нижняя палата парламента Испании в четверг, 14 марта, одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект был одобрен 178 голосами против 172. Его также должен принять Сенат, в котором доминируют консерваторы. А консервативная Народная партия уже заявила, что будет пытаться заблокировать документ.

Но даже если верхняя палата наложит вето, нижняя палата может его преодолеть.

Возглавляемое Педро Санчесом правительство меньшинства надеется, что достижение консенсуса по противоречивому законопроекту поможет укрепить его союз с небольшими каталонскими партиями, на которые он полагается в принятии законов.

Напомним, законопроект об амнистии предусматривает освобождение от юридической ответственности большинства каталонских сепаратистов, которым объявили или могут объявить обвинения за попытки отделить регион от Испании, начиная с 2012 года.

В конце января нижняя палата испанского парламента отклонила законопроект об амнистии. Против него проголосовала не только консервативная и правопопулистская оппозиция, но и каталонская партия Junts, которая была обеспокоена тем, что амнистия не защитит от наказания всех сепаратистов.

Теперь представители политсилы говорят, что от последней версии проекта об амнистии должны выиграть от 150 до 200 человек, а в целом – 1 500 человек, в зависимости от того, как его интерпретируют судьи.

Законопроект охватывает все события, связанные с сепаратистским движением в Каталонии с 2011 года, включая референдум о независимости в 2017 году, который был признан Мадридом незаконным.

Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

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