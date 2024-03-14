Столтенберг: Потери России в Украине превышают 350 тысяч человек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия за более чем два года полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 350 тысяч военных.

Такое число он озвучил 14 марта на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Генсек подчеркнул, что своим мужеством и творческим подходом "Украина показала, что российских военных можно победить".

"Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения. На суше война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь", – добавил он, имея в виду убитых и раненых.

"На море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть Черноморского флота России. В воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе дорогостоящие разведывательные самолеты", – отметил Столтенберг.

В ноябре 2023 года генеральный секретарь НАТО заявлял, что потери России в Украине в личном составе превышают 300 тысяч человек.

Такая же оценка содержится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США, обнародованном на этой неделе.

По оценкам украинского Генштаба, общие потери российских войск с начала полномасштабной войны в Украине составляют почти 428 тысяч.