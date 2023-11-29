Столтенберг: Россия потеряла в Украине более 300 тысяч личного состава

Генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг заявил, что потери России в Украине в личном составе превышают 300 тысяч человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в среду.

Говоря о последствиях агрессии РФ против Украины, генсек отметил, что Россия в итоге стала слабее с политической, военной и экономической точки зрения.

"Россия потеряла значительную часть своих конвенционных сил: сотни летательных аппаратов, тысячи танков и более 300 тысяч в личном составе", – сказал Йенс Столтенберг.

Для обозначения потерь он употребил слово "casualties", что может включать и погибших, и раненых.

Столтенберг акцентировал, что в результате своей авантюры в Украине Россия теряет влияние на Кавказе и в Центральной Азии и становится все более зависимой от Китая; ее доходы от продажи энергоресурсов уменьшились, из России ушли сотни иностранных компаний, работа банковской системы затруднена из-за санкций и за 2022 год из России выехало более миллиона человек.

Генсек НАТО также рассказал, что считает достижениями Украины в кампании 2023 года, несмотря на почти неподвижную линию фронта.

В то же время он сказал, что стоит быть готовыми к еще большей интенсивности боевых действий в Украине и активизации воздушных ударов.