Глава МИД Молдовы прогнозирует, что мост в Украину через Днестр завершат за два-три года

Глава МИД Молдовы Михай Попшой считает, что трансграничный мост через реку Днестр между селом Косэуць и городом Ямполь может быть завершен за два-три года.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Министр, в частности, упомянул об инфраструктурных проектах с Украиной.

"Это мост через Днестр возле Ямполя и несколько мостов через Прут на молдовско-румынской границе, что позволит нам действительно стать логистическим центром по помощи Украине", – сказал он.

В то же время он выразил сомнения в том, что мост через Днестр реально построить еще в этом году.

"Относительно таких инфраструктурных проектов всегда трудно делать прогнозы. К тому же за последние 30 лет Молдова почти ничего не строила – и это очень обидно – ни на границе с Украиной, ни на границе с Румынией", – отметил Попшой.

Напомним, в начале года посол Молдовы в Украине Валериу Киверь в колонке на "Европейской правде" выразил надежду, что трансграничный мост через реку Днестр между селом Косэуць и городом Ямполь будет достроен до конца этого года.

В августе прошлого года Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Молдовой о строительстве моста через Днестр.

Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць в июне 2023 года, а в конце июля его ратифицировал молдовский парламент.

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